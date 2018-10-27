AB Heyeti Mardin'de

AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Christian Danielsson ve beraberindeki heyet Mardin'de IPA'dın desteği ile tamamlanan Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Genel Direktör Christian Danielsson, Türkiye Dairesi DG NEAR Başkanı Bernard Brunet, EEAS Türkiye Dairesi Başkanı Thomas Frellesen, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Gabriel Munuera Vinals, Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Angel Gutierrez Hidalgo, Proje Sorumlusu ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Elif Torcu Ozden'den oluşan heyet, Mardin'i ziyaret etti. Burada Vali Mustafa Yaman ile görüşen heyet daha sonra Kızıltepe'de 54,7 milyon avroya mal olan Mardin Atık Su Arıtma Tesisi açılış törenine katıldı.

400 bin kişinin kamu sağlığı iyileştirilecek

Burada bir konuşma yapan AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Christian Danielsson, projeye katkıda bulundukları için mutlu olduklarını söyledi. Projeyi önemle takip ettiklerini aktaran Danielsson, "Bu proje, Mardin'deki sorunların iyileştirilmesine katkıda bulunacak, su ile geçen hastalıkların azalmasına yardımcı olacak, Mardin'de yaşayan yaklaşık 400 bin nüfusun genel kamu sağlığını iyileştirecek. Çevre koruma gerçekten çok önemli bir konu. Aynı zamanda pek çok zorlukla karşılaştığımız bir konu. Sadece AB için değil tüm ülkeler için çok çok önemli bir konu. 2002 yılından bu yana Türkiye'yi desteklemek için çevre sektöründe 6,6 milyar liralık yatırım desteği sağladık. Türkiye genelinde 36 proje uygulandı ve 18 proje de hazır. Bu bağlamda projeler aslında bizim AB ile Türkiye arasındaki uzun dönemli iş birliğinin somut bir örneği ve önemli bir nişanesidir. AB tarafından bakacak olursak Türkiye'de demokrasinin, istikrarın ve refahın desteklenmesi bizim de önemli bir çıkarımız. Türkiye'nin özellikle son yıllarda çok çok önemli zorluklarla karşılaştığının farkındayız. Özellikle Suriye krizinde Türkiye'ye, hükümete ve gerekse Türkiye halkına 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye son derece bonkör bir şekilde ev sahipliği yapıkları için teşekkür etmek istiyoruz" dedi.

Törende konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ise tesisin önemine değinerek IPA tarafından desteklenen bu projenin bir yılda sadece yüzde 10'luk bir çalışmanın yapıldığını gördüklerini, geriye kalan kısmını bir yıl içerisinde hep birlikte tamamladıklarını söyledi. Vali Yaman, "Bölgenin çevreye duyarlı bir şehir olmasında katı atık yönetimi, sanayi ve evsel atık yönetiminin iyi kurgulanması ve faaliyete geçirilmesi lazımdı. Bu sebeple de IPA'dan önemli bir destek alarak bu projeleri gerçekleştirmeye başladık. Sadece bununla kalmayacak, bundan sonra IPA ile iş birliğimiz devam edecek. Bundan sonra açılacak hibe programları için Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak müracaat edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Öte yandan AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Christian Danielsson ve beraberindeki heyet, kentteki tarihi ve turistik yerleri gezdikten sonra kentten ayrıldı. - MARDİN