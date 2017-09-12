AB Heyeti Giresun'da Hibe Desteği Verilen İşletmeleri İnceledi

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyet, Giresun'da hibe desteği verilen işletmeleri inceleyerek bilgiler aldı.



Giresun ve Ordu'da yapılacak programların ilk turuna Giresun'dan başlayan heyet ilk önce Giresun Valiliği ve Belediyeye nezaket ziyareti gerçekleştirdi.



AB destekli "Fındık Altına Dönüşüyor" projesi için Giresun Ticaret Borsası'nı ziyaret eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber, Hollanda Elçi Müsteşarı Erik Westrate, Finlandiya Büyükelçi Yardımcısı Jussi Soini ve Almanya 1. Katibi Ute Gohla yetkililerden borsa hakkında bilgi aldı.



Fındık Borsası hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından heyet bir başka destek alan işletme olan Tirebolu ilçesinde ki bitkisel ürünler Ar-Ge üretim merkezini ziyaret etti.



Heyetin Giresun'daki son programı ise "Çikolata ile Değişen Hayatlar" projesi oldu. AB fonlarıyla açılan pasta ve çikolata eğitim atölyesi ziyaret eden heyet aldıkları bilgilerden sonra kursa katılanlara belgelerini takdim etti.



Heyet 12 Eylül Çarşamba günü ise Ordu ilinde AB Fonları ile ilgili ziyaretlerini sürdürecek. - GİRESUN