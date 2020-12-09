AB heyeti : "COVID-19 aşılarını Gazze'ye ulaştırmak için çalışacağız"

Avrupa Birliği (AB) heyeti, Filistinliler için Covid-19 aşılarını Gazze'ye ulaştırmaya çalışacağını duyurdu.

Gazze Şeridi'nin merkezinde yer Dayr al-Balah kentine gelen Avrupa Birliği (AB) heyeti, COVID-19 aşılarını Gazze'ye ulaştırmaya çalışacağını açıkladı. AB Filistin Temsilcisi Sven Kuhn von Burgsdorff, "Aşı ilk olarak sağlık çalışanlarına ve yaşlı hastalara verilecek" dedi. Burgsdorff, Gazze'ye Filistinlere verilen desteği vurgulamak ve Filistin istikrarı sağlamak için geldiğini söyledi. Burgsdorff, Gazze Şeridi ile bir deniz suyunu tuzdan arındırma projesi gerçekleştirmek amacıyla Avrupa Yatırım Bankasıyla gelecek hafta anlaşma yapılacağını açıkladı. Anlaşmaya 1.21 milyar ABD doları finanse edilecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı