AB hangi ülkelerle sınırlarını açıyor? Listede Türkiye var mı? Avrupa Birliği'nin koronavirüs salgını sonrasında yarından itibaren sınırlarını açacağı ülkeleri belirledi ve 14 ülkeden oluşan liste yayınladı. Peki, listede Türkiye var mı? AB hangi ülkelerle sınırlarını açıyor?

Avrupa Birliği, yarından itibaren koronavirüs salgınında "güvenli" kabul ettiği 14 ülkeye sınırlarını açıyor. Bu ülkeler arasında Türkiye yok. AB hangi ülkelerle sınırlarını açıyor? Listede Türkiye var mı? AB HANGİ ÜLKELERLE SINIRLARINI AÇIYOR? Hala güncellenmekte olduğu belirtilen listede şu ülkeler yer alıyor: Cezayir Yeni Zelenda Avustralya Ruanda Kanada Sırbistan Gürcistan Güney Kore Japonya Tayland Karadağ Tunus Fas Uruguay LİSTEDE TÜRKİYE VAR MI? Türkiye'yle birlikte ABD, Rusya, Brezilya ve Çin de listede yer almıyor. Diplomatlar, Çin'in de AB vatandaşlarını kabul etmesi halinde listeye alınabileceğini söylüyor. AB ülkeleri sınırlarını birbirlerine açma kararı almıştı. Brexit sürecinin sonlanacağı 31 Aralık'a kadar İngiltere de üye ülke muamelesi görecek ve sınırlamalardan muaf olacak. AB'nin listesinin bugün öğle saatlerine kadar son halini alacağı belirtiyor.