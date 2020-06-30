AB hangi ülkelerle sınırlarını açıyor? Listede Türkiye var mı?
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AB hangi ülkelerle sınırlarını açıyor? Listede Türkiye var mı?

Avrupa Birliği'nin koronavirüs salgını sonrasında yarından itibaren sınırlarını açacağı ülkeleri belirledi ve 14 ülkeden oluşan liste yayınladı. Peki, listede Türkiye var mı? AB hangi ülkelerle sınırlarını açıyor?

AB hangi ülkelerle sınırlarını açıyor? Listede Türkiye var mı?
30.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:12

Avrupa Birliği, yarından itibaren koronavirüs salgınında "güvenli" kabul ettiği 14 ülkeye sınırlarını açıyor. Bu ülkeler arasında Türkiye yok. AB hangi ülkelerle sınırlarını açıyor? Listede Türkiye var mı?

AB HANGİ ÜLKELERLE SINIRLARINI AÇIYOR?

Hala güncellenmekte olduğu belirtilen listede şu ülkeler yer alıyor:

Cezayir

Yeni Zelenda

Avustralya

Ruanda

Kanada

Sırbistan

Gürcistan

Güney Kore

Japonya

Tayland

Karadağ

Tunus

Fas

Uruguay

LİSTEDE TÜRKİYE VAR MI?

Türkiye'yle birlikte ABD, Rusya, Brezilya ve Çin de listede yer almıyor.

Diplomatlar, Çin'in de AB vatandaşlarını kabul etmesi halinde listeye alınabileceğini söylüyor.

AB ülkeleri sınırlarını birbirlerine açma kararı almıştı. Brexit sürecinin sonlanacağı 31 Aralık'a kadar İngiltere de üye ülke muamelesi görecek ve sınırlamalardan muaf olacak.

AB'nin listesinin bugün öğle saatlerine kadar son halini alacağı belirtiyor.

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