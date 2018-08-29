AB Halkının Yüzde 80'i Tek Saatten Yana

ANKETE 28 AB üyesi ülkeden yaklaşık 4 milyon 600 bin kişi katılmıştı. Katılanların yüzde 80'i yazın ve kışın farklı saat uygulamasına karşı çıkarken, bütün yıl boyunca tek saat uygulamasından yana görüş belirtti.

Anket sonuçları resmen açıklanmazken sızan bilgilere göre ankete en çok Almanlar ilgi gösterdi. AB Komisyonu anketine Almanya'dan katılım üç milyonu buldu. AB Komisyonu yaz saati uygulamasına ilişkin AB vatandaşlarının görüşlerini öğrenmek üzere kamuoyu yoklaması yaptırmıştı. Komisyonun hazırladığı ankette elde edilecek sonuçlar doğrultusunda yaz saati uygulamasının sürdürülmesi, değiştirilmesi ya da kaldırılması yönünde karar alınacak. Komisyon daha sönce yaptığı açıklamada bunun bir referandum olmadığını ve bağlayıcı bir unsurunun bulunmadığının altını çizmişti. AB genelinde yürürlükte olan yaz saati uygulaması çerçevesinde her yıl mart ayının son pazar günü saatler bir saat ileri alınırken, ekim ayının son pazar günü ise bir saat geri alınıyor. Almanya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler yaz saati uygulamasının kaldırılmasını istiyor. AB vatandaşları uygulama yüzünde uykusuzluktan şikayet ediyor.