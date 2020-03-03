AB Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ankara'ya geliyor
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AB Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ankara'ya geliyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in çarşamba günü Ankara ziyaretinde bulunacağı bildirildi.

03.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:25
AB Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ankara'ya geliyor

(AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell çarşamba günü 'ya ziyarette bulunacak. Borrell'e ziyaretinde Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic de eşlik edecek.


İkilinin Ankara'da Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan gerilim, göç krizi ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilere ilişkin görüşmelerde bulunacağı açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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