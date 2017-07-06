AB Göçmen Sorununu Estonya'da Masaya Yatırıyor

Avrupa Birliği (AB) İçişleri ve Adalet Bakanları gayriresmi toplantısı Avrupa Konseyi dönem başkanı Estonya'nın ev sahipliğinde başladı.



Estonya'nın başkenti Talin'de iki gün sürecek toplantının ana gündeminde Akdeniz'deki sığınmacı krizi ile sığınmacıların gönüllü ve zorunlu geri dönüş yollarına ilişkin izlenecek politikalar da bulunuyor.



Estonya İçişleri Bakanı Andres Anvelt, konuyla ilgili açıklamasında, geri dönüş prosedürünün kilit önemde olduğunu, İtalya'nın karşılaştığı sorun da dahil olmak üzere mülteci krizin geleceğinin de bununla ilgili olduğunu söyledi.



Anvelt, uluslararası korunma hakkı olmayanların, etkin ve hızlı bir şekilde üçüncü ülkelere gönderilebilmesine vurgu yaptı.



Andres Anvelt, "İnsanların geri dönüşünü sağlarsak bu, hakları olmadığı müddetçe buraya gelmelerine gerek olmadığını anlamalarını sağlayacak, en önemli önleyici tedbir olacaktır." ifadelerini kullandı.



Tarafların gündemdeki temel konularda ilkeler üzerinde tartıştığı ve resmi kararın alınmadığı toplantıda, İtalya, Fransa ve Almanya içişleri bakanlarının sığınmacıların yer değiştirmesi konularında uzlaşmaya varmaları bekleniyor.



Akdeniz üzerinden kitlesel sığınmacı akınına uğrayan İtalya, diğer Avrupa Birliği ülkelerinden yardım alamadığı takdirde limanlarını sığınmacılara kapatmak tehdidinde bulunmuştu.



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Tags: euronews Estonyada İtalya yatırıyor sorununu göçmen news masaya Gepost: 06 juli 2017