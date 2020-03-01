AB göçmen akışına karşı Frontex'i devreye sokuyor
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AB göçmen akışına karşı Frontex'i devreye sokuyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, göçmen akışının yaşandığı Yunanistan ve Bulgaristan'a Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) da dahil olmak üzere ek destek sağlanabileceğini söyledi.

01.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:28
AB göçmen akışına karşı Frontex'i devreye sokuyor

Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, göçmen akışının yaşandığı ve 'a Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) da dahil olmak üzere ek destek sağlanabileceğini söyledi.


Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den Yunanistan ve Bulgaristan'a devam eden göçmen akışı için, "Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Türkiye ile AB sınırındaki durumu endişeyle yakından takip ediyor" dedi. Von der Leyen, "Bu aşamada birinci önceliğimiz Yunanistan ve Bulgaristan'a tam desteğimizi sağlamak. Kara sınırındaki Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) da dahil olmak üzere ek destek sağlamaya hazırız" diye konuştu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.55 itibarıyla Avrupa'ya gitmek için sınırı geçen göçmen sayısının 76 bin 358'e ulaştığını açıklamıştı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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