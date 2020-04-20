AB/Gentiloni: Covid-19 mücadelesine 1.5 trilyon euro gerekli Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Euro Grup geneli için Covid-19 salgınının yarattığı kriz ile mücedelede başarılı olabilmek için 1.5 trilyon euro kaynağın gerektiğine dikkat çekti.

Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Euro Grup geneli için Covid-19 salgınının yarattığı kriz ile mücedelede başarılı olabilmek için 1.5 trilyon euro kaynağın gerektiğine dikkat çekti.

Europost'un haberine göre, Alman Der Spiegel dergisine konuşan Gentiloni, sağlık hizmetleri ve kısa süreli işleri finanse etmek ve küçük ve orta ölçekli şirketlere yardım etmek için en az 500 milyar euro büyüklüğünde paket için teklif verildiğine dukkat çekerek, "Bu aşamadan sonra da en az bir trilyon eurya daha gereksinim olacak" dedi.

Almanya'da küçük perakendecilerin yeniden açılarak çalışmaya başlamaları üzerine, Avrupa borsaları yeni haftaya yükselişle başladı.Almanya'da, Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde kapanan, küçük perakendeciler dışındaki, restoranlar, barlar, jimnastik salonları gibi işletmeler kapalı kalmaya devam ederken, okulların kısmi açılışları da 4 Mayıs'ta başlayacak.

Kaynak: DHA