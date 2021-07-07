AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yle Tiflis'te görüştü
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AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yle Tiflis'te görüştü

AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yle Tiflis'te görüştü
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi.

Varhelyi ve Garibaşvili, başkent Tiflis'teki hükümet binasında yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Garibaşvili, Varhelyi'nin ülkesine ilk kez resmi ziyaretle gelmesinin, AB'nin Gürcistan'a verdiği desteğin yansıması olduğunu ifade etti.

Gürcistan vatandaşlarının yüzde 80'nin AB ile entegrasyonu desteklediğini belirten Garibaşvili, "Dış politika rotamız, geri dönüşü olmayan, revize edilmeyecek veya değiştirilemeyecek bir Avrupa-Atlantik rotasıdır." dedi.

Garibaşvili, ülkesinin Abhazya ve Güney Osetya'da yaşadığı toprak bütünlüğü sorunlarına değinerek, Rus askeri birliklerinin bugüne kadar yasa dışı olarak Gürcistan topraklarında bulunduğunu söyledi.

Rusya'nın, 2008'de yaşanan Güney Osetya Savaşı'nın ateşkes anlaşmasının maddelerine uymadığını kaydeden Garibaşvil, "Rusya aldığı sorumlulukları yerine getirerek topraklarımızdan askeri birliklerini çekmelidir." şeklinde konuştu.

Varhelyi ise AB'nin Gürcistan ve halkına destek vermek için hazır olduğunu belirtti.

AB'nin gelecek 5 yılda Gürcistan'a 3,9 milyar avroluk yardım paketi hazırladığını kaydeden Varhelyi, bunun ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayabileceğini vurguladı.

Varhelyi, "Bahsettiğim ekonomik ve yatırım planı, umarım, ülkenin Avrupa Birliği ile ekonomik ve sosyal entegrasyonunu hızlandırmasına, toplumunuzu ve ekonominizi Avrupa Birliği ile bütünleştirmesine yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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