AB Genel Mahkemesi, ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin AP vekilliğinin iadesi talebini reddetti

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, Avrupa Parlamentosu (AP) vekili ve eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont'un yanı sıra aynı durumdaki iki vekilin daha AP üyesi olarak dokunulmazlığının geri verilmesi talebini geri çevirdi.

AB'nin en yüksek ikinci mahkemesinin Başkan Yardımcısı Savvas Papasavvas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Puigdemont ve diğer ayrılıkçı Katalan vekiller Toni Comin ve Clara Ponsati'nin dokunulmazlığının iadesi için açtıkları davayı, AP'nin kararının bozulması için aciliyet arz eden gerekçe olmadığı için reddetti.

Yazılı açıklamada davanın esasına ilişkin nihai kararın daha sonraki bir tarihte verileceği, kararın tebliğinden itibaren iki ay 10 gün içinde AB Adalet Divanı'na itiraz edilebileceği bildirildi.

Mart ayında kaldırılmıştı

2019'dan bu yana AP milletvekilliği olan Puigdemont'un dokunulmazlığı mart ayında AP'de yapılan oylamayla kaldırılmıştı.

Puigdemont'un iadesini isteyen İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalan siyasetçiyi, Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" ile suçluyor.

Puigdemont'a İspanya'ya iadesi halinde 25 yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtiliyor.

Son AP seçiminde parlamento üyesi seçilen Puigdemont, Ekim 2017'den bu yana Belçika'da yaşıyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri

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