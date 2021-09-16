AB, gelecekteki olası sağlık krizlerine müdahale için 30 milyar avro bütçeli yeni idare kuruyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sırasında karşılaşılan zorluklardan alınan dersler doğrultusunda olası sağlık krizleriyle baş edebilmek için yeni bir idare oluşturdu.

Schinas, Komisyon üyeleri Stella Kyriakides ve Thierry Breton ile Avrupa Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale İdaresinin (HERA) kurulmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

HERA'nın acil sağlık durumlarında ana araç olarak rol oynayacağını söyleyen Schinas, üye ülkeler arasında bilimsel araştırma ve üretim alanlarında koordinasyon ile hazırlıklı olarak hızlı hareket etmeyi sağlamanın hedeflendiğini belirtti.

Schinas, salgına işaret ederek "Bugün eksikliğini çektiğimiz şey bu." dedi ve HERA'nın AB Komisyonu'nun iç hizmeti olarak faaliyet göstereceğini, tamamen ise gelecek senenin başında işlerlik kazanacağını ifade etti.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Schinas, "Asla üye ülkelerden zorunlu aşı empoze etmelerini istemedik. Bu, yetkimiz dışında. Bu yasal çerçevemizin bir parçası da değil ama üye ülkelere vereceğimiz bir mesaj varsa o da 'aşılanın, aşılanın, aşılanın' olabilir." diye konuştu.

Geçici yerine yapısal önlemler

Komisyon üyelerinden Stella Kyriakides de HERA gibi bir aktörün varlığında, Kovid-19 salgını sırasında bir defaya mahsus ve geçici olarak alınan önlemler yerine, yapısal tedbirlerin alınmış olacağını söyledi.

Kyriakides, HERA'nın "Avrupa önce gelir" anlayışında değil, küresel paylaşım temelinde işleyeceğini vurguladı.

Thierry Breton da HERA'nın üretim kapasitesi ve güvenli tedarik zinciri oluşturulmasında ve bu anlamdaki bağımlılığın azaltılmasında rol oynayacağını belirtti ve şöyle devam etti:

"HERA ile krizden ders çıkarmış oluyoruz. AB'de endüstriyel kapasite ve iyi işleyen tedarik zincirleri olmadan vatandaşlarımızın sağlığını garanti edemeyiz. Kovid 19'a karşı aşı üretimini Avrupa ve dünyanın geri kalanı için rekor sürede iyileştirmeyi başardık. Ancak gelecekteki sağlık krizlerine daha iyi hazırlanmamız gerekiyor."

Komisyon'dan yapılan yazılı açıklamada da HERA'nın tehditleri ve potansiyel sağlık krizlerini istihbarat toplayarak öngöreceği ve acil sağlık durumlarında hızla yanıt vereceği kaydedildi.

HERA'nın acil durum olduğunda ilaçların, aşıların, eldiven ve maske gibi diğer tıbbi malzemelerin üretilmesini ve dağıtımını sağlayacağı, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in 2021 Birliğin Durumu konuşmasında ilan ettiği "Sağlık Birliği"nin temel aracı olacağı ve AB'nin sağlıkla ilgili acil durum müdahalesi ve hazırlığındaki eksikliğini dolduracağı bildirildi.

HERA faaliyetleri, 2022-2027 dönemi için 6 milyar avroluk bir bütçeden faydalanacak. Bir sonraki dönemde ise yaklaşık 30 milyar avroya ulaşacak ve üye ülkeler ile özel sektörün yapacağı yatırımlarla bu miktar daha da artacak.