AB Gelecekteki Bütçesini Tartışıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 2021-2027 yıllarına yönelik bütçe taslağında yer alan kesintilere karşı çıktı.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu'nda AB'nin 2021-2027 yıllarına yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'ye ilişkin bağlayıcı olmayan bir karar oylandı.

Söz konusu karar metni, 409 "evet", 213 "hayır" ve 61 "çekimser" oyla kabul edildi.

Metinde, AB'nin gelecekteki bütçesinde Ortak Tarım Politikası (CAP) ve uyum programlarına yönelik fonların en azından mevcut seviyede muhafaza edilmesi gerektiği kaydedildi.

AB Komisyonu'nun araştırma ve Erasmus eğitim programı gibi alanlara yönelik önerdiği artışların yetersiz olduğu vurgulanan metinde, Erasmus programı bütçesinin üç katına çıkarılması, KOBİ'lere özel finansman sağlanması, genç işsizlikle mücadeleye ayrılan kaynakların iki kat artırılması, araştırma ve inovasyon bütçesinin de en az yüzde 50 yükseltilmesi talep edildi.

Metinde, güvenlik, sığınmacılar ve dış ilişkiler için de ilave mali kaynak gerekliliğinin altı çizildi.

AB Komisyonu'nun 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'sinde gelirler 1 trilyon 135 milyar avro, harcamalar ise 1 trilyon 105 milyar avro olarak belirlenmişti.

- Bütçenin kabulü tüm üyelerin onayına bağlı

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP'nin onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ile belirlenecek.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen Çok Yıllı Mali Çerçeve, bütçe disiplini ve kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin şekilde dağılımını sağlamayı amaçlıyor. Yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin mevcut mali çerçevesi 2014-2020 dönemini kapsıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan sağlanıyor. Bütçenin harcamalar kısmı tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor. AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Sayıştayı yapıyor.