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AB, gelecekteki bütçesi için zirve düzenliyor

AB üyesi ülkelerin liderleri, birliğin gelecekteki bütçesini görüşmek üzere yarın Brüksel'de buluşacak.

19.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:26
AB, gelecekteki bütçesi için zirve düzenliyor

AB üyesi ülkelerin liderleri, birliğin gelecekteki bütçesini görüşmek üzere yarın 'de buluşacak. 27 ülkenin devlet veya başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek zirvede, birliğin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesinin boyutu ve odaklanacağı alanlar değerlendirilecek.

Kaynak: Dunya.com

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