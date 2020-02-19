AB, gelecekteki bütçesi için zirve düzenliyor

19.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:26

AB üyesi ülkelerin liderleri, birliğin gelecekteki bütçesini görüşmek üzere yarın Brüksel'de buluşacak. 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek zirvede, birliğin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesinin boyutu ve odaklanacağı alanlar değerlendirilecek.