AB, geçen yıl yaklaşık 300 bin sığınmacıya "koruma statüsü" verdi
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AB, geçen yıl yaklaşık 300 bin sığınmacıya "koruma statüsü" verdi

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin geçen yıl toplam 295 bin 800 sığınmacıya "koruma statüsü" verdiği bildirildi.

AB, geçen yıl yaklaşık 300 bin sığınmacıya
27.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:48

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin geçen yıl toplam 295 bin 800 sığınmacıya "koruma statüsü" verdiği bildirildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin 2019 yılı iltica başvuru kabullerine ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB ülkelerinde 2018'de 316 bin 200 ilticacıya koruma statüsü verilirken, bu sayı 2019'da 295 bin 800'e gerileyerek yüzde 6 azaldı.

AB ülkeleri 2019'da 21 bin 200 sığınmacıyı yeniden yerleştirirken, 141 bin 100 kişiye "mülteci", 82 bin 100 kişiye "ikincil koruma" ve 72 bin 700 kişiye "insancıl koruma" statüsü verdi.

Suriyeliler ilk sırada

Koruma statüsü verilen en büyük grup Suriyelilerden (yüzde 27) oluşurken, Suriyelileri Afganlar (yüzde 14) ve Venezuelalılar (yüzde 13) takip etti.

Türkiye'den gelen ve kabul edilen iltica başvuruları ise yüzde 3 oranında seyretti. Söz konusu kişilerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra Türkiye'yi terk ederek, Avrupa'ya giden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyelerinden olduğu düşünülüyor.

AB ülkelerine iltica başvurusunda bulunan ve kabul edilen Venezuela kökenli kişilerin sayısı ise bir önceki yıla göre yaklaşık 40 kat artış gösterdi.

Kabul oranları Venezuelalılarda (yüzde 96), Suriyelilerde (yüzde 85), Eritrelilerde (yüzde 81), Afganlarda (yüzde 54) ve Türklerde (yüzde 52) seyretti.

En fazla koruma statüsü veren ülke Almanya

AB ülkeleri arasında en fazla ilticacıya koruma statüsü veren ülke yüzde 39'luk oranla Almanya oldu. Almanya'yı Fransa (yüzde 14), İspanya (yüzde 13) ve İtalya (yüzde 10) takip etti.

Aynı zamanda en fazla Suriyeli (yüzde 71) ve Afgan (yüzde 41) kabul eden ülke Almanya olurken, İspanya ise Venezuelalıların yüzde 94'üne iltica hakkı veren ülke olarak ön plana çıktı.

Kaynak: AA

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