AB, geçen yıl 300 bin mülteciye koruma sağladı: Yüzde 27'si Suriyeli, yüzde 3'ü Türk Avrupa Birliği ülkeleri 2019 yılında toplam 295 bin 800 mülteciye koruma sağladı. Yüzde 27'sinin Suriyeli, yüzde 3'ünün ise Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği ülkeleri, 2019 yılında toplam 295 bin 800 mülteciye koruma sağladı. Bu mültecilerin yüzde 27'sinin Suriyeli, yüzde 3'ünün ise Türk vatandaşı olduğu belirtildi. Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat'ın açıkladığı verilere göre geçen yıl kayda geçen rakamlar, 2018 yılına kıyasla yüzde 6 oranında düşüş anlamına geliyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com