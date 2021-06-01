AB, Gazze'nin imarı için Filistin birlik hükümetinin kurulması ve ablukanın kalkması gerektiğini bildirdi
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AB, Gazze'nin imarı için Filistin birlik hükümetinin kurulması ve ablukanın kalkması gerektiğini bildirdi

AB, Gazze'nin imarı için Filistin birlik hükümetinin kurulması ve ablukanın kalkması gerektiğini bildirdi
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği'nin (AB) işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Sven Kühn Von Burgsdorff, Gazze'nin imarı için Filistin'de birlik hükümeti kurulması ve İsrail ablukasının kalkması gibi çeşitli adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği'nin (AB) işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Sven Kühn Von Burgsdorff, Gazze'nin imarı için Filistin'de birlik hükümeti kurulması ve İsrail ablukasının kalkması gibi çeşitli adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Gazze Şeridi'ni ziyaret eden AB heyetinde yer alan Burgsdorff, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda yıkılan Al Jazeera ve AP ofislerinin de bulunduğu Cela apartmanının enkazında basın toplantısı düzenledi.

Gazze'nin imarı için Filistin'de birlik hükümeti bulunması ve İsrail ablukasının kalkması gibi çeşitli adımlar atılması gerektiğini ifade eden Burgsdorff, bunların AB'nin imar için şartları olmadığını ancak imar sürecine başlamak için mantıklı yol olduğunu söyledi.

Burgsdorf, "Tüm Filistinli güçlerin, imarı ve siyasi süreci üstlenecek, demokrasi misyonunu taşıyacak ulusal birlik hükümeti üzerinde anlaşması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

AB'nin Filistin'de demokratik seçimler yapılmasını daima istediğini vurgulayan Burgsdorf, "Biz Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te seçilmiş, şeffaf, güvenilir, demokratik hükümet istiyoruz." diye konuştu.

Burgsdorf, "ABD'nin görüşüne göre aynı şekilde yeniden imar için insanların rahatça hareket edebilmeleri ve ticari geçiş serbestliğinin sağlanması amacıyla Gazze'deki ablukanın kalkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu adımların hayata geçmesi için halihazırdaki fırsatı kullanma çağrısında bulunan Burgsdorf, Gazze'deki ateşkesin sürmesi için de çalışmaların devam etmesini istedi.

Mısır'ın Gazze halkının barış ve istikrara kavuşması için sarf ettiği çabalardan övgüyle bahseden Burgsdorf, AB ile Birleşmiş Milletlerin (BM) de Gazze'ye gıda ve barınak için acil yardımların ulaşması amacıyla çabalarını sürdürdüğünü söyledi.

Burgsdorf, AB'nin ilk adım olarak Gazze'ye destek için 34 milyon avro tahsis ettiğini hatırlattı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

AB, Gazze'nin imarı için Filistin birlik hükümetinin kurulması ve ablukanın kalkması gerektiğini bildirdi
AB, Gazze'nin imarı için Filistin birlik hükümetinin kurulması ve ablukanın kalkması gerektiğini bildirdi
AB, Gazze'nin imarı için Filistin birlik hükümetinin kurulması ve ablukanın kalkması gerektiğini bildirdi
AB, Gazze'nin imarı için Filistin birlik hükümetinin kurulması ve ablukanın kalkması gerektiğini bildirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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