AB G20'nin borç yardım paketine 183 milyon euro verdi

Avrupa Birliği (AB), G20 ülkelerinin "Borç Ödemelerini Erteleme Girişimi'ne (Debt Service Suspension Initiative - DSSI) 183 milyon euroluk destek verdiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), G20 ülkelerinin "Borç Ödemelerini Erteleme Girişimi'ne (Debt Service Suspension Initiative - DSSI) 183 milyon euroluk destek verdiğini açıkladı.

G20 ülkeleri, hafta sonunda yaptıkları online toplantıda, "en yoksul ve ekonomik olarak zayıf" ülkelere dış borçlarını ödemelerini desteklemek üzere bir girişim başlatma kararı almışlardı.

Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, konuyla ilgili açıklamasında, "Bugün Avrupa, çok taraflılığa ve borçların hafifletilmesine önemli bir katkı sağlıyor" dedi.Gentiloni, Uluslararası Para Fonu (IMF) borç erteleme fonuna yaptıklarını katkının, düşük gelirli ülkelerin borç yükleriyle başa çıkmaları konusundaki çabalarını desteklemekteki "kararlılıklarının bir başka göstergesi" olduğunu vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı