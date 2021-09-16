AB fubinaka isimli uyuşturucu hammaddesi ile yakalanan 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB fubinaka isimli uyuşturucu hammaddesi ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
AB fubinaka isimli uyuşturucu hammaddesi ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 20 kilogramlık bonzai üretebilecek 122,56 gram AB fubinaka isimli madde ele geçirirken, olayda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 20 kilogramlık bonzai üretebilecek 122,56 gram AB fubinaka isimli madde ele geçirirken, olayda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Yol kontrolü yapan ekipler durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aramalarda polis 122,56 gram AB fubinaka isimli madde ele geçirdi. Ele geçirilen madde ile 20 kilogram bonzai üretilebileceği kaydedildi. Operasyonun ardından Ahmet T. (48) ve Gökhan A. (40) isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Arkadaşını öldüren şüpheli, adliyeye gözyaşları içinde gitti

Arkadaşını öldüren şüpheli, adliyeye gözyaşları içinde gitti

 Gece Kartalları'ndan kaçarken teslim olmamak için başına silah dayadı

Gece Kartalları'ndan kaçarken teslim olmamak için başına silah dayadı

 Markete giderken yakalanan koronalı gençten polise karşı ilginç savunma: Abi abarttınız

Markete giderken yakalanan koronalı gençten polise karşı ilginç savunma: Abi abarttınız
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Demir Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Müge Anlı
Spor Sergen Yalçın Cristiano Okan Buruk Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AB fubinaka isimli uyuşturucu hammaddesi ile yakalanan 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 10:54:51. #1.11#