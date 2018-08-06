Ab, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan Ortak İran'a Yaptırım Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Fransa, İngiltere ve Almanya tarafından ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin yapılan ortak açıklamada, "İran'la meşru ticaret yürüten Avrupalı firmaları koruma konusunda kararlıyız" denildi.

ABD'nin İran'a karşı aldığı ambargo kararının ilk bölümü bugün devreye girdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi tarafından Fransa, İngiltere ve Almanya ile yapılan ortak açıklamada, "ABD tarafından yaptırımların yeniden uygulanmasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı. İran'ın tüm nükleer taahhütlerine Kapsamlı Ortak Eylem Planını (JCPOA) çerçevesinde tamamen uygulamaya devam etmesini bekliyoruz" ifadelerinin yer aldığı ortak açıklamada, "AB yasaları ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı uyarınca, İran'la meşru ticaret yürüten Avrupalı firmaları koruma konusunda kararlıyız" denildi. Açıklamada, bu çabaların önümüzdeki haftalarda bakanlar düzeyinde gözden geçirileceği belirtildi.

Ortak açıklamanın devamında, "İran ile nükleer anlaşmayı korumak, uluslararası anlaşmalara ve uluslararası güvenlik meselesine saygı meselesidir" şeklinde ifadeler yer aldı. - BRÜKSEL