AB Fosil Yakıtlı Araçları Yasaklarken Türkiye Ne Yapacak?

Avrupa'da karbon salınımını düşüren elektrikli ve hibrit taşıtların sayısı giderek artarken Türkiye'de bu araçların pazar payı 2021'de de düşük kaldı. Çevre dostu teknolojiye ilgi artmasına karşın Türkiye'de elektrikli araçların toplam satışlardaki payı binde 5'te, hibrit araçlarınsa yüzde 8,8

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