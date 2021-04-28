AB: Filistin seçimlerinin Doğu Kudüs'te de yapılması için İsrail ile iletişimimizi sürdürüyoruz
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AB: Filistin seçimlerinin Doğu Kudüs'te de yapılması için İsrail ile iletişimimizi sürdürüyoruz

AB: Filistin seçimlerinin Doğu Kudüs'te de yapılması için İsrail ile iletişimimizi sürdürüyoruz
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği'nin (AB) işgal altındaki Filistin topraklarındaki Temsilcisi Sven Kühn Von Burgsdorff, 22 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan Filistin seçimlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te de yapılması için İsrail ile temaslarının sürdüğünü söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) işgal altındaki Filistin topraklarındaki Temsilcisi Sven Kühn Von Burgsdorff, 22 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan Filistin seçimlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te de yapılması için İsrail ile temaslarının sürdüğünü söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Von Burgsdorff'u, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Devlet Başkanlık Sarayı'nda kabul etti.

Von Burgsdorff, AB'nin Filistin seçimlerini desteklediğine vurgu yaparak, "AB, önceki seçimlerde olduğu gibi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te de bunun gerçekleşmesi için İsrail tarafıyla yoğun temaslarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail ile Filistin arasında uluslararası tarafların gözetiminde imzalanan anlaşmalara göre, AB'nin İsrail hükümetine, işgal altındaki Doğu Kudüs'te seçimlerin yapılması için baskı yapmaya devam etmesinin önemini vurguladı.

Abbas başta olmak üzere üst düzey Filistinli yetkililer, birçok defa işgal altındaki Doğu Kudüs'ün müstakbel bağımsız Filistin Devleti'nin başkenti olduğu gerekçesiyle seçimlerin Doğu Kudüs'te yapılmaması durumunda Filistin seçimlerinin erteleneceğini söylemişti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de 26 Nisan'da Filistinli liderlerin ülkede gelecek ay yapılması planlanan milletvekili seçimlerini görüşmek üzere 29 Nisan akşamı bir araya geleceğini belirtmişti.

Milletvekili seçimlerinin erteleneceği iddia edildi

İsrail basınında yer alan haberlerde, Filistin yönetiminin milletvekili seçimlerini, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli adayların ve seçmenlerin seçime katılmasına izin vermemesi nedeniyle iptal edeceği ileri sürüldü.

Haberlerde ayrıca, Filistin yönetiminin seçimleri erteleme kararı aldığını uluslararası kamuoyu ve Mısır ile paylaştığı iddiasına yer verildi.

Söz konusu iddialara ilişkin Filistinli yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin yönetimi, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin de seçimlere katılmasını istiyor. Tel Aviv yönetimi, Filistin seçimlerinin Doğu Kudüs'te yapılmasına izin verip vermeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı. Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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