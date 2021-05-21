AB: Filistin-İsrail sorununu sadece siyasi çözüm bitirebilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

AB: Filistin-İsrail sorununu sadece siyasi çözüm bitirebilir

AB: Filistin-İsrail sorununu sadece siyasi çözüm bitirebilir
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Hamas ile İsrail arasında ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyulduğunu belirterek İsrail-Filistin sorununun sadece siyasi çözümle sonlanabileceğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Hamas ile İsrail arasında ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyulduğunu belirterek İsrail-Filistin sorununun sadece siyasi çözümle sonlanabileceğini vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, tarafları ateşkesi güçlendirmeye ve uzun vadede istikrarı sağlamaya çağırdı.

Von der Leyen, sosyal medya mesajında "Sadece siyasi bir çözüm, herkese barış ve güvenliği getirebilir." değerlendirmesini yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de ateşkes hakkındaki açıklamasında, "Gazze ve çevresinde şiddeti sonlandıracak anlaşmayı" memnuniyetle karşıladığını, ateşkese katkı sunan Mısır, Katar, BM ve ABD'nin çabalarını takdir ettiklerini bildirdi.

Geçen 11 gündeki can kayıplarından üzüntü duyduklarını kaydeden Borrell, "AB, Gazze Şeridindeki durumun sürdürülebilir olmadığını hep tekrarladı. Filistin-İsrail sorununu, sadece siyasi çözüm sona erdirecek ve kalıcı barış getirecektir. AB, İsrailli ve Filistinli makamları bu çabalar konusunda destekleye hazırdır. AB, bu amaçla ABD ve yeniden canlandırılmış Orta Doğu Dörtlüsü ile bölgedeki diğer ortaklar dahil olmak üzere kilit önemdeki uluslararası ortaklarla temaslarını yenileyecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında varılan, karşılıklı ve eş zamanlı olması kararlaştırılan ateşkes anlaşması, 02.00'de yürürlüğe girmişti. Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Son dakika haber! Hamas ile İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaştı
Son dakika haber! Hamas ile İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaştı
Hamas ile İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaştı
Hamas ile İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaştı
Merkel'den Hamas ile dolaylı görüşmelere destek: 'Hamas olmadan ateşkes olmaz'
Merkel'den Hamas ile dolaylı görüşmelere destek: "Hamas olmadan ateşkes olmaz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AB: Filistin-İsrail sorununu sadece siyasi çözüm bitirebilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 11:27:21. #1.15#

title