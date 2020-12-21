AB Fiat Chrysler, PSA Groupe birleşmesini koşullu onayladı
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AB Fiat Chrysler, PSA Groupe birleşmesini koşullu onayladı

21.12.2020 14:32 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:32
AB Fiat Chrysler, PSA Groupe birleşmesini koşullu onayladı

Avrupa Birliği (AB), otomobil üreticileri Fiat Chrysler ve PSA Groupe arasındaki 38 milyar dolarlık birleşmeyi, koşullu olarak onayladı.

Avrupa Birliği (AB), otomobil üreticileri Fiat Chrysler ve PSA Groupe arasındaki 38 milyar dolarlık birleşmeyi, koşullu olarak onayladı. Birleşme sürecinin tamamlanmasıyla, iki şirket dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisini oluşturmuş olacak.

Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, iki şirketin yüzde 50'şer pay ile sahip olacakları yeni şirketin adı Stellantis olarak belirlendi. Açıklamaya göre, iki şirketin birleşme süreci 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Aynı zamanda PSA, AB'nin koşulları arasında bulunan rekabet kurallarına uyum için Toyota Motor Corp. ile küçük kamyonet anlaşmasını genişletecek.

Covid-19 pandemisinden büyük ölçüde etkilenen otomobil endüstrisinde büyük şirketlerin hisse senetleri geçen geçen Mart ayında sert düşmüştü. Ancak FCA, krizden başarılı bir şekilde toparlanarak, hisselerinin yılın başlangıcına göre yüzde 6.0 yükselmesini sağladı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 14:36:25. #1.15#
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