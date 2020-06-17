AB, FCA ve PSA birleşmesine yönelik soruşturma başlattı
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AB, FCA ve PSA birleşmesine yönelik soruşturma başlattı

AB, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarını bünyesinde bulunduran PSA'nın birleşme teklifine yönelik soruşturma başlattı.

AB, FCA ve PSA birleşmesine yönelik soruşturma başlattı
17.06.2020 23:32 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:36

AB, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarını bünyesinde bulunduran PSA'nın birleşme teklifine yönelik soruşturma başlattı.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Komisyonu, otomobil şirketleri Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Peugeot Societe Anonyme (PSA) hakkında Avrupa Birleşme Yönetmeliği uyarınca birleşme teklifini değerlendirmek için ayrıntılı bir soruşturma başlattı" ifadeleri kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager anlaşmayı onaylamadan önce rekabet hukukuna göre birleşmenin inceleceğini, ticari araç sektöründeki rekabeti olumsuz etkileyip etkilemeyeceğinin değerlendireceğini ifade etti. Vestager, Fiat Chrysler ile PSA'nın sektördeki birçok AB ülkesinde zaten lider konumda olduğunu, birleşmenin rekabeti azaltabileceğini belirtti.

Öte yandan AB Komisyonu 8 Mayıs'ta birleşme hakkında bilgilendirilmişti. 22 Ekim'den önce işleme onay verilip verilmeyeceği konusunda karar verilmesi bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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