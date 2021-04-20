AB, Etiyopya'daki Eritre askerlerinin geri çekilmesi çağrısında bulundu
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AB, Etiyopya'daki Eritre askerlerinin geri çekilmesi çağrısında bulundu

AB, Etiyopya'daki Eritre askerlerinin geri çekilmesi çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB), Eritre askerlerinin, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinden çekilmesi çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB), Eritre askerlerinin, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinden çekilmesi çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile başkent Addis Ababa'da bir araya geldi.

Lenarcic görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Eritre askerlerinin Etiyopya topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmalara dikkati çeken Lenarcic, düşmanlıkların sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Eritre askerleri, bölgeye insani yardımın ulaşmasına engel olmak ve sivilleri öldürmekle suçlanıyor.

Addis Ababa hükümeti, nisan başında çok sayıda insan hakları ihlaline karışan ve savaş suçu isnat edilen Eritre kuvvetlerinin ülkeden çekildiğini duyurmuştu.

Yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 6 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı 75 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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