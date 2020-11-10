AB, Esed rejiminin mültecilerin dönüşü hakkındaki konferansına katılmayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

AB, Esed rejiminin mültecilerin dönüşü hakkındaki konferansına katılmayacak

10.11.2020 14:35 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:40
AB, Esed rejiminin mültecilerin dönüşü hakkındaki konferansına katılmayacak

Avrupa Birliği (AB) ve Birlik üyesi ülkeler, Esed rejiminin mültecilerin Suriye'ye geri dönüşü konusunda düzenlediği konferansa katılmayacak.

Avrupa Birliği (AB) ve Birlik üyesi ülkeler, Esed rejiminin mültecilerin Suriye'ye geri dönüşü konusunda düzenlediği konferansa katılmayacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili açıklamasında, kendisinin ve bazı AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 11-12 Kasım'da Şam'da düzenlenmesi planlanan konferansa davet edildiklerini bildirdi.

"AB ve AB üyesi ülkeler bu konferansa katılmayacaktır." ifadesini kullanan Borrell, şu anda önceliğin Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüşleri için gerekli şartların uluslararası hukuk çerçevesinde sağlanması ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Suriye'nin tamamına engelsiz erişimi olması gerektiğini vurguladı.

Borrell, bu nedenle konferansın erken olduğunu, Suriye'deki koşulların geniş çaplı gönüllü geri dönüşlere izin vermediğine işaret etti.

Sınırlı sayıdaki dönüşlerin birçok engeli ve tehdidi gözler önüne serdiğini aktaran Borrell, bunlar arasında zorla askere alma, ayrım gözetmeksizin yapılan gözaltılar, işkence, fiziki ve cinsel şiddet, konuta erişimde ayrımcılık, temel hizmetlerin bulunmaması gibi unsurları sıraladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

İlgili Haberler

Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 7 sivil öldü
Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 7 sivil öldü
Başkan Özlü, Mahmut Tanal hakkındaki şikayetinden vazgec¸ti
Başkan Özlü, Mahmut Tanal hakkındaki şikayetinden vazgec¸ti
Terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasındaki petrol ticareti sürüyor
Terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasındaki petrol ticareti sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Kamala Harris Devlet Bahçeli Mustafa Varank
Magazin Orhan Veli Cansu Dere Timur Selçuk Yasemin Allen
Spor Caner Erkin Nacer Chadli Ali Şansalan Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla İstifa Karabağ Sosyal Medya Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB, Esed rejiminin mültecilerin dönüşü hakkındaki konferansına katılmayacak - Şam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 14:40:01. #1.15#
title