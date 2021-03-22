AB, Esed rejiminin Halep'teki hastaneye saldırısını kınadı
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AB, Esed rejiminin Halep'teki hastaneye saldırısını kınadı

22.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:04
AB, Esed rejiminin Halep'teki hastaneye saldırısını kınadı

Avrupa Birliği (AB), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Halep'teki bir hastaneye düzenlediği saldırıyı kınadı.

Avrupa Birliği (AB), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Halep'teki bir hastaneye düzenlediği saldırıyı kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, 6 hasta ile 5 sağlık çalışanının ölümüne neden olan dünkü saldırının Mart 2020'de varılan ateşkesten bu yana düzenlenen ilk ölümcül saldırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hastanenin koordinatları BM tarafından paylaşıldığından bu saldırı uluslararası insani hukukun ciddi şekilde ihlalidir." ifadesi yer aldı.

Esed güçlerinin, dün, El Eterip ilçesindeki hastaneye top ateşiyle saldırı düzenlediği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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