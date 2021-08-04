AB, Esed rejimi güçlerinin saldırılarını sürdürdüğü Dera'da sivillerin korunması çağrısı yaptı
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AB, Esed rejimi güçlerinin saldırılarını sürdürdüğü Dera'da sivillerin korunması çağrısı yaptı

AB, Esed rejimi güçlerinin saldırılarını sürdürdüğü Dera'da sivillerin korunması çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimi güçlerinin bir haftadır saldırdığı Dera ilindeki sivillerin korunması ve siyasi çözümün yol haritasına bağlı kalınması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimi güçlerinin bir haftadır saldırdığı Dera ilindeki sivillerin korunması ve siyasi çözümün yol haritasına bağlı kalınması çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin güneybatısının "2018'den bu yana görülen en kötü ve ölümcül şiddeti" yaşadığı belirtildi.

"Dera ve ötesinde ciddi bir tırmanma riski var." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, ağır bombardımanlarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu düzinelerce sivilin öldürüldüğü ve 10 bin kişinin yerinden edildiğine dikkat çekilirken 50 bin kişiye hizmet veren Dera Devlet Hastanesinin havan toplarıyla vurulduğu aktarıldı.

Dera sakinlerinin engelsiz, güvenli ve sürdürülebilir insani yardıma erişiminin sağlanması çağrısı yapılan açıklamada, "AB, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in Suriye'deki tüm taraflara sivillerin korunması ilkesine ve uluslararası insancıl hukuka bağlı kalma çağrısına katılıyor ve tüm tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya ve sükuneti yeniden sağlamaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca bu saldırıların barışçıl siyasi çözüme ulaşma çabalarının hızlandırılması gerektiğini bir kez daha gösterdiği vurgulanarak "Çatışmaya yalnızca, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca tüm Suriye halkının özgürlüğüne ve onuruna saygı duyulan bir siyasi süreç kalıcı bir çözüm getirebilir." ifadesine yer verildi.

Dera'daki durum

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Rejim, abluka ve yoğun saldırıya maruz bıraktığı Dera'da Rusya'nın ara buluculuğunda muhaliflerle Temmuz 2018'de görüşmeler yapmış, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken uzlaşmayı reddeden bazı gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği bölgelerin bazılarında hafif silahlarla varlık gösteriyor.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli gruplardan oluşan rejim güçlerinin ülkenin güneybatısındaki kentin Dera el-Beled Mahallesi'ndeki hakimiyetlerini güçlendirmek için 29 Temmuz'da başlattığı saldırılar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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