AB-Ermenistan Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması yürürlüğe girdi
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AB-Ermenistan Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması yürürlüğe girdi

01.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:20
AB-Ermenistan Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği (AB) ile Ermenistan arasında bazı alanlarda iş birliğini artırmayı hedefleyen Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği (AB) ile Ermenistan arasında bazı alanlarda iş birliğini artırmayı hedefleyen Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması yürürlüğe girdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Ermenistan, AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanarak 1 Mart 2021 itibarıyla yürürlüğe giren anlaşma AB-Ermenistan ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi.

Açıklamada, anlaşmanın AB ve Ermenistan'ın demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının güçlendirilmesi, iş fırsatlarının artırılması ile yasama, kamu güvenliği, çevre, eğitim ve araştırma konularında ilerleme sağlanmasında birlikte çalışmak için çerçeve oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Borrell, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin Ermenistan'ın ciddi zorluklarla karşılaştığı bir döneme rastladığını belirterek, "Bu durum AB ve Ermenistan'ın demokratik ilkelere ve hukukun üstünlüğüne, aynı zamanda daha geniş bir reform gündemine olan bağlılığını gösteren güçlü bir işarettir." ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ise Ermenistan'ın içinde bulunduğu sıkıntılı bir süreçte AB'nin Ermenistan halkının yanında yer aldığını belirtti.

Varhelyi, "Bu çalkantılı günlerde sükuneti, demokrasi ve anayasal düzene saygıyı korumak önem taşımaktadır." değerlendirmesini yaptı.

AB-Ermenistan Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması Kasım 2017'de imzalanmıştı ve bir kısmı 1 Haziran 2018'den beri geçici olarak uygulanıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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