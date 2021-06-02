AB Erasmus Plus Projesi I.Modül Son Toplantısında Görüşülerek Tamamlandı. Yeni
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AB Erasmus Plus Projesi I.Modül Son Toplantısında Görüşülerek Tamamlandı. Yeni

AB Erasmus Plus Projesi I.Modül Son Toplantısında Görüşülerek Tamamlandı. Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

Avrupa Birliği Erasmus+ KA2 projesi kapsamında Bulgaristan, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve ülkemizden de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun paydaşlığında sürdürülen "INTEGRATING SPORT AND RECREATIONAL ACTIVITIES INTO ENTREPRENEURIAL IN SECONDARY...

Avrupa Birliği Erasmus+ KA2 projesi kapsamında Bulgaristan, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve ülkemizden de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun paydaşlığında sürdürülen "INTEGRATING SPORT AND RECREATIONAL ACTIVITIES INTO ENTREPRENEURIAL IN SECONDARY SCHOOLS" isimli projenin I. modülü başarı ile tamamlandı.

Rektör yardımcımız Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI'nın da katılımıyla gerçekleşen online toplantı sonucunda proje ortakları tarafından ünversitemiz ve proje ekibimize teşekkürlerini ileterek bundan sonra yapılacak olan çalışmalar ile ilgili fikir alışverişi yapıldı.

Kaynak: Habermetre

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