AB Enerji Komisyonu, Avrupa'nın Doğalgaz Tedarikinin Ortaklaşa ve Tek Elden Yürütülmesi için Önerge Sunuyor

Avrupa Komisyonunun bu hafta içerisinde toplanması beklenen zirvesi öncesinde üye ülkelerle paylaşılan bir dokümanda, stratejik rezerv oluşturmak amacıyla doğalgaz alımlarının üye ülkelerin ortak girişimiyle topluca yapılması yönünde bir öneride bulunduğu öğrenildi. Bu önerinin yükselen doğalgaz fiyatlarına karşı bir önlem olarak sunulduğu belirtiliyor.

Arz yetersizliği ve pandemi sonrası sanayinin aniden artan talepleri nedeniyle, Avrupa'da doğalgaz fiyatları geçtiğimiz Ekim ayında rekor düzeylere ulaşmıştı. Fiyat düzeyi sonradan her ne kadar bir miktar geri çekişmiş olsa da, soğuk geçen kış mevsimi ve Rusya'dan beklenen ithalatın istenen düzeyde gerçekleşmemesi nedeniyle doğal gaz fiyatları son haftalarda tekrar tırmanışa geçti.

Doğalgazdaki bu fiyat hareketliliği Avrupa hükümetlerini fiyatların bir kısmını sübvanse etmek yoluyla vatandaşları rahatlatmak için adımlar atmak zorunda bırakmış ve hatta bazı ülkeler Avrupa'nın doğalgaz tedarikinin ortak bir mekanizma ile gerçekleştirilmesi için bir çağrıda bulunmuşlardı.

15 Aralık Çarşamba günü sunulması beklenen Komisyonun öneri raporunda, bu mekanizmanın kurulmasına olanak sağlayacak şekilde AB doğalgaz piyasası mevzuatında değişiklik teklif edileceği öğrenildi.

Stratejik rezerv oluşturacak doğalgaz tedarik işlemlerinin topluca yapılabilmesi için bir taslak çerçeve içerdiği belirtilen bu komisyon önerisinin, sürecin düzenleyici kurumlar eliyle yürütülmesi ve sürece katılımın zorlayıcı değil, isteğe bağlı statüde olması gibi prensipler içerdiği bildirildi.

Dokümanda yer alan ifadede, "üye ülkelerden her hangi birisinin ihtiyaç duyması halinde, bölgesel seviyede gerçekleşecek bir ortak iş birliği çerçevesinde diğer ülkelerin doğalgaz stoklarından faydalanması mümkün olacaktır" denildi.

Fosil yakıt fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalara karşı kalıcı bir çözüm getirmenin gerekliliğine de vurgu yapılarak, bunun için en geçerli yöntemin her ülkenin AB iklim şartı hedefleri doğrultusunda kendi sınırları içerisinde yeni nesil enerji kaynaklarına geçiş sürecini hızlandırması olacağı belirtildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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