SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› AB elektrik üretim sektörünün sera gazı emisyonu rekor seviyede düştü - Ekonomi
Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

AB elektrik üretim sektörünün sera gazı emisyonu rekor seviyede düştü

Avrupa Birliği (AB) elektrik üretim sektörünün sera gazı emisyonu geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 12 azalışla rekor seviyede geriledi.

07.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:52
AB elektrik üretim sektörünün sera gazı emisyonu rekor seviyede düştü

Avrupa Birliği (AB) elektrik üretim sektörünün sera gazı emisyonu geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 12 azalışla rekor seviyede geriledi.

Avrupa elektrik piyasalarına ilişkin 2019'un son çeyreğini kapsayan Avrupa Komisyonu raporuna göre, birlik kapsamında kömür ve linyit dahil katı yakıtlardan elektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 azalışla 39 teravatsaate geriledi.

Söz konusu dönemde, 2018'in son çeyreğinde toplam yüzde 42 olan katı yakıtlar, doğal gaz ve petrolün üretimdeki payı ise yüzde 39'a düştü. Geçen yılın Aralık ayında elektrik üretiminde fosil kaynakların payının yüzde 35'in altına inmesiyle, şimdiye kadarki en düşük Aralık ayı rakamı gerçekleşti.

AB elektrik piyasasında, 2018'in son çeyreğinde yüzde 31 olan yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı ise 2019'un aynı döneminde rekor seviyedeki hidroelektrik ve rüzgar enerjisi üretimiyle yüzde 35'e yükseldi. Söz konusu artışla, yenilenebilir enerjide şimdiye kadarki en yüksek dördüncü çeyrek oranına ulaşılmış oldu.

AB genelinde katı yakıtlardan elektrik üretiminin azalmasıyla, doğal gazdan elektrik üretiminde de kısmi bir yükseliş görüldü. Geçen yılın son çeyreğinde doğal gazdan elektrik üretiminde 9 teravatsaat artışla yüzde 5'lik yükseliş kaydedildi.

Söz konusu dönemde nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payı ise yüzde 25 ile sabit kaldı.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve yavaşlayan ekonomik faaliyetler nedeniyle elektrik talebinde 7 teravatsaatlik düşüş meydana geldi. Böylece, elektrik sektörünün sera gazı emisyonu miktarı yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimindeki artış ve kömürden doğal gaza geçiş eğilimi sonucunda, geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 12 azalışla rekor düşüş gösterdi.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Kredi çekenlerle ilgili emsal karar! Ücreti geri alabilirsiniz Ekonomi
Kredi çekenlerle ilgili emsal karar! Ücreti geri alabilirsiniz
Halkbank'ın destek paketi açıklamasının ardından esnaf bankaya koştu Ekonomi
Halkbank'ın destek paketi açıklamasının ardından esnaf bankaya koştu
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak Ekonomi
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak
136 bin firmanın kredi taksitleri 3 ay ertelendi Ekonomi
136 bin firmanın kredi taksitleri 3 ay ertelendi
Koronavirüs kartlı ödemelerde değişime neden oldu! 3 kat artış var Ekonomi
Koronavirüs kartlı ödemelerde değişime neden oldu! 3 kat artış var
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor
Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır
IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi
Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Emrah Pınar Deniz Haluk Levent Fahrettin Koca
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Polis Nisan Açıklama
Şu an buradasınız: AB elektrik üretim sektörünün sera gazı emisyonu rekor seviyede düştü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 15:59:26. #1.14#
title