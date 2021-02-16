AB ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0,4 küçüldü
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AB ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0,4 küçüldü

16.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:45
AB ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0,4 küçüldü

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 daraldı.

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 daraldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı dördüncü çeyrek büyüme ve istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 düştü. Avro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 5 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, 2019'un dördüncü çeyreğine göre de yüzde 4,8'lik düşüş gösterdi.

Böylece, 2020 yılı genelinde AB ekonomisi yüzde 6,4, Avro Bölgesi de yüzde 6,8 küçüldü.

GSYH, dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe kıyasla İspanya'da yüzde 0,4, Almanya'da yüzde 0,1 artarken, Fransa'da yüzde 1,3, İtalya'da yüzde 2 azaldı.

Öte yandan, GSYH, dördüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre ise, İspanya'da yüzde 9,1, İtalya'da yüzde 6,6, Fransa'da yüzde 5, Almanya'da yüzde 3,9 oranında düştü.

-İstihdam

AB ve Avro Bölgesi'nde istihdam, 2020'nin dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Söz konusu dönemde istihdam, 2019'un dördüncü çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 1,7, Avro Bölgesi'nde yüzde 2 düşüş gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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