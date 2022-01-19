AB düzenleyicisinden enerji yoğun kripto madenciliğin yasaklanması çağrısı - Haberler Ekonomi
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AB düzenleyicisinden enerji yoğun kripto madenciliğin yasaklanması çağrısı

AB düzenleyicisinden enerji yoğun kripto madenciliğin yasaklanması çağrısı
AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) Başkan Yardımcısı Erik Thedeen, Avrupa Birliği'nde (AB) Bitcoin gibi yüksek enerji tüketen kripto madenciliğinin yasaklanması gerektiğini bildirdi.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) Başkan Yardımcısı Erik Thedeen, Avrupa Birliği'nde (AB) Bitcoin gibi yüksek enerji tüketen kripto madenciliğinin yasaklanması gerektiğini bildirdi.

Thedeen, Financial Times gazetesine verdiği demeçte, kripto paraların daha verimli teknolojilere yönelmesi gerektiğini belirtti.

Kripto madenciliğindeki "iş ispatı" modelinin yüksek enerji tükettiğine dikkati çeken Thedeen, "Çözüm, iş ispatını yasaklamak." ifadesini kullandı.

Thedeen, söz konusu model yerine "hisse ispatı" algoritmalarının kullanılabileceğini, bu modelin enerji tüketiminin çok daha düşük olduğunu anlattı.

Cambridge Üniversitesinin çalışmasına göre, küresel elektriğin binde 6'sını Bitcoin madenciliği tüketiyor.

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AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, Bitcoin, Kripto, Enerji, Ekonomi, Haber

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