AB düzenleyicileri, Rusya'daki aşı üretim tesislerini denetlemeye hazırlanıyor
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AB düzenleyicileri, Rusya'daki aşı üretim tesislerini denetlemeye hazırlanıyor

23.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:55
AB düzenleyicileri, Rusya'daki aşı üretim tesislerini denetlemeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Başkanı Emer Cooke, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının üretim tesislerini denetleyeceklerini bildirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Başkanı Emer Cooke, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının üretim tesislerini denetleyeceklerini bildirdi.

Cooke, Avrupa Parlamentosu (AP) Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi'nde, Kovid-19 aşılarını değerlendirme ve izin süreci hakkında konuştu.

Sputnik V aşısının AB'de kullanımı için ön değerlendirme sürecinin devam ettiğini anımsatan Cooke, bu süreçte tüm aşılara aynı şekilde yaklaştıklarını ifade etti.

Cooke, aşıların onaylanması için üretim tesislerinin de kaliteli ürün sağlayacağından emin olmaları gerektiğine işaret ederek, "Rusya'daki (Sputnik V) üretim tesisleri ve kliniklerin denetimlerini planlıyoruz." dedi.

EMA, aşıların ön değerlendirmesini, resmi kullanım onayı başvurusu yapıldığında onay sürecini hızlandırmak amacıyla yürütüyor.

EMA'nın onay verdiği diğer aşıların ön değerlendirme süreci yaklaşık 3 ay sürmüştü. Etkili ve güvenli bulunması halinde Rus aşısına haziranda AB onayı çıkma ihtimali bulunuyor.

AB yönetimi, daha önce Rusya tarafından Avrupa ülkelerine satışı teklif edilen Sputnik V aşısına ihtiyatlı yaklaşıyordu. Ancak AB ülkelerinde aşı tedarikindeki sıkıntılar ve aşılamaların yavaş ilerlemesi nedeniyle bazı üyeler Sputnik V aşısına yönelmişti.

Aşıyı şu ana kadar AB üyelerinden Macaristan ve Slovakya, satın aldı ve kullanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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