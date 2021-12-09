AB dünyada demokrasiyi desteklemek için 1,5 milyar avro bütçe ayıracak - Haberler
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AB dünyada demokrasiyi desteklemek için 1,5 milyar avro bütçe ayıracak

AB dünyada demokrasiyi desteklemek için 1,5 milyar avro bütçe ayıracak
AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) dünyada insan hakları ve demokrasiyi desteklemek için 1,5 milyar avroluk finansman ayıracağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) dünyada insan hakları ve demokrasiyi desteklemek için 1,5 milyar avroluk finansman ayıracağını duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021-2027 döneminde insan haklarını, temel özgürlükleri, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, sivil toplum kuruluşlarını ve insan hakları savunucularını desteklemek için 1,5 milyar avroluk bir program başlatıldı.

ABD'nin ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen "Demokrasi Zirvesi" ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü vesilesiyle açıklanan program, AB dışındaki ülkelerin küresel düzeydeki eylemlerine yönelik olacak.

1,5 milyar avronun 704 milyonu, bireyleri koruma ve güçlendirme, 463 milyonu kapsamlı ve demokratik toplumlar inşa etme, 144 milyonu insan hakları ve demokrasi için küresel bir sistemi desteklemeyi, 195 milyonu temel özgürlükleri korumayı ve 6,6 milyonu ulusal makamlarla AB'nin ortak projelerine ayrılacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Demokrasi Zirvesindeki konuşmasında Birliğin dünyada demokratik yönetimlerin sürdürülmesine yönelik desteğine ilişkin mesajlar vermişti.

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AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri

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