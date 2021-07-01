AB Dönem Başkanlığı Portekiz'den Slovenya'ya geçti
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AB Dönem Başkanlığı Portekiz'den Slovenya'ya geçti

AB Dönem Başkanlığı Portekiz'den Slovenya'ya geçti
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Temmuz itibarıyla Slovenya devraldı.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Temmuz itibarıyla Slovenya devraldı.

AB'ye 2004'te dahil olan Slovenya, Portekiz'den devraldığı AB dönem başkanlığını 31 Aralık 2021'e kadar sürdürecek.

Slovenya medyasında yer alan haberlerde, bugün itibarıyla AB dönem başkanlığını devralan Slovenya'nın süreci nasıl yürüteceği ve hangi konulara öncelik vereceğinin merak konusu olduğu ifade edildi.

Bu arada, ülkede aşırı sağcı olarak nitelendirilen Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e Balkanlar'ın parçalanmasını ele alan resmi olmayan belge (non-paper) gönderdiği iddia edilmişti.

Jansa, Bosna Hersek'in parçalanması, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Sırbistan'a bağlanması ve Kosova'nın Arnavutluk ile birleşmesi maddelerinin yer aldığı belgeyi göndermediğini savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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