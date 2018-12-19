AB Dışişleri Temsilcisi Mogherini, 6 Balkan Lideriyle Görüştü
Avrupa Birliği Dışişleri Temsilcisi Federica Mogherini, AB'ye üye olmayan Balkan ülkesi temsilcisiyle bir araya geldi.
Avrupa Birliği Dışişleri Temsilcisi Federica Mogherini, AB'ye üye olmayan Balkan ülkesi temsilcisiyle bir araya geldi.
Avrupa Birliği Dışişleri Temsilcisi Federica Mogherini, 6 Balkan ülkesi temsilcisiyle bir araya geldi. Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya ve Sırbistan liderlerini kabul eden Mogherini, ülkeler arasında diyalogun arttırılmasından emin olmak için bir araya gelindiğini açıkladı. - BRÜKSEL
Kaynak: İHA