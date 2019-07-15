AB Dışişleri Bakanları toplantısından Türkiye'ye yaptırım çıkacak mı?

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin, "Bugün üye ülkeler, sondaj faaliyetleriyle ilgili AB liderlerinin haziran ayında aldığı kararın nasıl izleneceğini görüşecek." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB), Doğu Akdeniz'de yaşanan kriz ile ilgili Türkiye'ye uygulamayı düşündüğü yaptırımları masaya yatırıyor. Ancak görüşmeden Türkiye ile ilgili net bir kararın çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Avrupa Birliği Dışilişkiler Konseyi toplantısı öncesinde Brüksel'de gazetecilerin sorularını cevaplayan dışişleri bakanları bu konuda net bir cevap vermekten kaçındı. Euronews.com'da Görüntüle