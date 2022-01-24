AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'den "Ukrayna" açıklaması
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna ve Rusya ana gündemiyle gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna ve Rusya ana gündemiyle gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
AA - Son Dakika Haberleri