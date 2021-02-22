AB Dışişleri Bakanları'ndan Navalnıy konusunda yeni yaptırım kararı

Avrupa Birliği, (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırdı.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, yaptıkları görüşmenin ardından Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın tutuklanmasından sorumlu kişilere yeni yaptırımlar uygulanması kararını verdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yaptırım uygulanacak kişilerin listesini hazırlamak ve sunmakla görevlendirildiği bildirildi. Yaptırım uygulanacak kişilerin ise gelecek haftalarda belirleneceği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı