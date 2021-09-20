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AB Dışişleri Bakanları, Fransa-ABD denizaltı anlaşması krizini New York'ta görüşecek

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
AB Dışişleri Bakanları, Fransa-ABD denizaltı anlaşması krizini New York'ta görüşecek

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulundukları New York'ta Fransa ile ABD arasındaki denizaltı anlaşması krizini ele alacak.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulundukları New York'ta Fransa ile ABD arasındaki denizaltı anlaşması krizini ele alacak.

AB Komisyonu sözcülerinden Eric Mamer, günlük basın toplantısında, Avustralya'nın nükleer denizaltı yapımı konusunda Fransa'yla anlaşmasını iptal ederek ABD ile anlaşması üzerine başlayan krizle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mamer, AB-Avustralya arasındaki ticaret görüşmelerinin haziranda yapılan son turunda, gelecek toplantının ekimde yapılmasının kararlaştırıldığını ve durumda değişiklik olmadığını söyledi.

AB'nin konuyla ilgili değerlendirmesini sürdürdüğünü belirten Mamer, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan AB Dışişleri Bakanlarınca bu gece yaklaşık 2 saatlik bir toplantıda konunun ele alınacağını aktardı.

Mamer, AB'nin sessiz kaldığı yönünde eleştiri içeren bir soru üzerine, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in meseleyi geçen hafta Atina'da AB üyesi Akdeniz ülkelerini bir araya getiren zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile ele aldığını ve yakın iletişimini sürdürdüğünü ifade etti.

Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki AUKUS anlaşması

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise "sırtımızdan vurulduk" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
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