AB Dışişleri Bakanları Filistin için toplanacak
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AB Dışişleri Bakanları Filistin için toplanacak

AB Dışişleri Bakanları Filistin için toplanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Salı günü Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Filistin için toplanacağını açıkladı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Salı günü Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Filistin için toplanacağını açıkladı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medyada yaptığı açıklamada Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının Salı günü Filistin için toplanacağını açıkladı. Borrell'in açıklamasında, "İsrail ile Filistin arasında devam eden tırmanış ve kabul edilemez sayıda sivil kayıp göz önüne alındığında, Salı günü AB Dışişleri Bakanlarını olağanüstü video konferans ile toplayacağım. AB'nin mevcut şiddetin sona ermesine en iyi nasıl katkıda bulunabileceğini koordine edip tartışacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 47'si çocuk, 29'u kadın olmak üzere 174'e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti
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