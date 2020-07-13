AB dışişleri bakanları, Brüksel'de bir araya geldi Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile ilişkilerin zorlu bir süreçten geçtiğini, AB dışişleri bakanlarının ikili ilişkiler konusunda tartışma yürüteceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile ilişkilerin zorlu bir süreçten geçtiğini, AB dışişleri bakanlarının ikili ilişkiler konusunda tartışma yürüteceğini bildirdi.

Borrell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri sonrası ilk kez fiziksel olarak AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Brüksel'de bir araya getiren Dış İlişkiler Konseyi öncesinde açıklamalarda bulundu.

İlk gündem maddesinin Latin Amerika olacağını aktaran Borrell, bölgede Kovid-19 nedeniyle meydana gelen sıkıntılar ile ikili ilişkilerin görüşüleceğini söyledi.

"Türkiye'yle ilişkiler, zorlu bir süreçten geçiyor"

Borrell, toplantıda Türkiye'yle ilişkilerin de önemli gündem maddelerinden biri olduğuna işaret ederek, "İlişkiler halihazırda zorlu bir süreçten geçiyor. Bu önemli hususu görüşmek için ilginç bir tartışma yürüteceğimizi düşünüyorum." dedi.

Afrika ve Libya'daki gelişmelerin de masaya yatırılacağını vurgulayan Borrell, aynı zamanda son dönemde tekrar hareketlenen Belgrad-Priştina Diyalog Süreci hakkında da diğer bakanlara bilgi vereceğini belirtti.

Borrell, Hong Kong'daki gelişmelerin de ele alınacağını, dışişleri bakanlarının Çinli yetkililerin attığı adımlarından duyduğu endişeyi görüşeceğini kaydetti.

Kaynak: AA