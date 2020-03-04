AB Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell: "Erdoğan göçmenlerin sınıra gitmelerini teşvik...

04.03.2020 17:53 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:53

Avrupa Birliği (AB) Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Josef Borrell, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine "göçmenlerin sınıra gitmelerini teşvik etmediklerini ama gitmek isteyenleri de durdurmayacaklarını ilettiğini" söyledi.



AB Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Josef Borrell ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic, Ankara'da bir dizi temalarda bulundu. Borell, Türkiye'den ayrılmadan önce havaalanında basın toplantısı düzelendi. Borrell, "Türk yetkili mercilerle bir dizi yoğun temas gerçekleştirdim. Komisyon üyesi mevkidaşım ile Suriye'deki durumla ilgili ve İdlib'deki felaket aşamasına gelmiş durumu değerlendirdik. Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığıyla görüşmeler yaptık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştük. Bütün yapmış olduğumuz toplantı ve görüşmelerde Türkiye'nin zor bir durumla karşı karşıya olduğunu ve AB sınırlarındaki durumun kabul edilemez olduğunu belirttik" dedi.



Yaşanan göçmen kriziyle ilgili Borrell, "Atılan tek taraflı adımlar pozitif sonuçlar getirmeyecek ve durumu daha kötü hale getirecektir. Bundan da en çok etkilenenler ise Suriyeli mülteciler olacaktır. Türk makamlarıyla yaptığımız görüşmelerde İdlib'deki konuyla ilgili ortak çalışmalar yapılabilir görüşünü dile getirdik. Bu şekilde devam ederse çok farklı insani sonuçları beraberinde getirecektir. Sadece insani yardıma 170 milyon euro katkıda bulacağımızı ifade ettik. Bu katkının 60 milyon euroluk liralık kısmı son derece önemli sorunlarla karşı karşıya olan hassas konulara yönlendirilecek" diye konuştu.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeye ilişkin soru üzerine, "Yapmış olduğumuz görüşmede daha fazla mültecinin yönlendirilmemesi ile ilgili mesajlarımızı ilettik. Verdikleri cevap şuydu; göçmenlerin sınıra gitmelerini teşvik etmediklerini ama gitmek isteyenleri de durdurmayacaklarını ilettiler" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA