: AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, İran'da

03.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:04

Bir araya gelinmesi

Heyetler arası görüşme yapılması AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı Binası'nda bir araya geldi.

Kaynak: AA

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