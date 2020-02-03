AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, İran'da
Bir araya gelinmesi Heyetler arası görüşme yapılması AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı Binası'nda bir araya geldi.
03.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:04
Bir araya gelinmesi
Heyetler arası görüşme yapılması AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı Binası'nda bir araya geldi.
Kaynak: AA