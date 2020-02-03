AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, İran'da
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AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, İran'da

Bir araya gelinmesi Heyetler arası görüşme yapılması AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı Binası'nda bir araya geldi.

03.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:04
AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, İran'da

Bir araya gelinmesi

Heyetler arası görüşme yapılması AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile başkent 'daki Dışişleri Bakanlığı Binası'nda bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, İran'da
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