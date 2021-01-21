AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell: "Her iki tarafta da (Türkiye-AB) daha iyi bir atmosfer mevcut durumda"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.