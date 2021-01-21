AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell: "Her iki tarafta da (Türkiye-AB) daha iyi bir atmosfer mevcut durumda"
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell: "Her iki tarafta da (Türkiye-AB) daha iyi bir atmosfer mevcut durumda"

21.01.2021 14:34 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:39

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, "Her iki tarafta da (Türkiye-AB) daha iyi bir atmosfer mevcut durumda" dedi.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell: 'Her iki tarafta da (Türkiye-AB) daha iyi bir atmosfer mevcut durumda'
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell: 'Her iki tarafta da (Türkiye-AB) daha iyi bir atmosfer mevcut durumda'
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell: 'Her iki tarafta da (Türkiye-AB) daha iyi bir atmosfer mevcut durumda'
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell: 'Her iki tarafta da (Türkiye-AB) daha iyi bir atmosfer mevcut durumda'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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