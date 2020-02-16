AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrel: Avrupa güç için daha iştahlı olmalı
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrel: Avrupa güç için daha iştahlı olmalı

Borrell, "Kendi çıkarlarımızı biraz geri planda tutmak, gelecekte daha aktif rol oynamamızın önünü açar." ifadesini kullandı.

16.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:18
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrel: Avrupa güç için daha iştahlı olmalı

(AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Avrupa'nın güç için daha iştahlı olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.


"56. Münih Güvenlik Konferansı"nda Avrupa'nın geleceğini ele alan bir panelde konuşan Borrell, AB'nin ortak bir vizyon geliştirmesi gerektiğine dikkati çekerek, bunun geçmişe değil geleceğe odaklanılarak yapılması gerektiğini savundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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