İran nükleer anlaşması görüşmeleri haftaya devam edecek
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İran nükleer anlaşması görüşmeleri haftaya devam edecek

Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla uygulamasına yönelik süren görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Tam bir...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla uygulamasına yönelik süren görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Tam bir tarih veremem ama çok uzak olmayacak bir vakitte nihai anlaşma sağlanacağından eminim." dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Mora'nın başkanlığında bir araya gelen KOEP Ortak Komisyonuna, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katıldı.

Mora, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve ABD'nin dönüşünün ele alındığı görüşmelerin 4'üncü oturumun sona erdiğini söyledi.

Görüşmeler haftaya sürecek

Mora, "Son 10 günlük zaman zarfında önemli ilerleme kaydettik. Ancak üzerinde çalışılması gereken konular var, gelecek hafta tekrar bir araya gelerek, çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Tarafların anlaşmanın yeniden canlandırılması, uluslararası ve bölgesel istikrarın sağlanması için oldukça kararlı olduklarını vurgulayan Mora, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve İran arasında varılan ve 21 Mayıs'ta sona ermesi öngörülen teknik anlaşmanın tekrar görüşülerek, uzatılacağı görüşünde olduğunu ifade etti.

Mora, görüşmelerde yaptırımların kaldırılması, anlaşmaya tam anlamıyla dönülmesi gibi farklı konu başlıklarının ele alındığını ve özellikle bu hususların birbiriyle koordineli bir şekilde ilerletilmeye çalıştığını belirterek, "Tam bir tarih veremem ama çok uzak olmayacak bir vakitte nihai anlaşma sağlanacağından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

İran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hali hazırda bir ay olduğunu, seçim öncesinde anlaşmanın sağlanabileceğini dile getiren Mora, İranlı temsilcilerin anlaşmaya varılması yönünde kararlı olduklarını, ancak henüz İran ve ABD'nin doğrudan görüşmeye başlamadığını, kendisinin aracılık rolünü sürdüğünü sözlerine ekledi.

İran nükleer anlaşması görüşmeleri haftaya devam edecek
İran nükleer anlaşması görüşmeleri haftaya devam edecek
İran nükleer anlaşması görüşmeleri haftaya devam edecek
İran nükleer anlaşması görüşmeleri haftaya devam edecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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